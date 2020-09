Une RTX 3080 équilibrée de chez ASUS

C'est parti, la nouvelle génération de cartes Ampère est enfin arrivée, en commençant par la RTX 3080. C'est l'occasion de constater un certain bond en performance chez les verts, mais au prix d'une consommation en hausse par rapport aux générations précédentes, ce qui amène les fabricants à devoir réaliser des modèles plus qualitatifs, même sur les gammes les plus modestes. C'est le cas d'ASUS, qui ajoute à sa collection habituelle les références TUF Gaming, qui sont vendues comme un bon compromis entre prix abordable et performances équilibrées. Nous avons donc testé la TUF Gaming RTX 3080, afin de voir si les modèles de "moyennes gammes" s'en sortent face au monstrueux GA102.

