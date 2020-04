C'est mieux quand il y en a plus ou pas ?

Avec l'avènement des cartes de la génération Pascal chez Nvidia et Polaris/Vega chez AMD, la quantité de VRAM embarqué a progressé significativement sur les cartes haut de gamme, avec de 8 à 12 Go. Toutefois, des valeurs moins élevées comme 4 Go sont encore déclinées, en particulier dans les gammes mainstream ou performance. La question que l'on peut donc se poser, est de savoir si posséder une carte employant 8 Go en ce début 2018, permet des performances plus élevées qu'une carte à 4 Go, et ce au travers de 2 définitions. Pour apporter une réponse, nous avons porté notre choix sur la RX 480 de référence qui existe avec les 2 quantités de mémoire, permettant ainsi une comparaison directe. Le panel de jeux est constitué de 16 titres employant des moteurs trouadé différents, et nous avons mesuré le résultat avec les 2 capacités mémoire. Si les chiffres sont aussi proches qu'escompté de la parole divine, la réponse devrait éclairer ceux intéressés par la question à l'issue de cette "expérience". À moins que...