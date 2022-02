NZXT revoit sa copie

Nous avions pu tester le H1 de NZXT et l'engin avait fait son petit effet à la rédac. Le volume causait quelques problèmes d'installation, mais le résultat était assez réussi. Puis quelques mois plus tard, nous apprenions l'existence de risque de combustion spontanée de l'appareil. Confirmé plus ou moins vite par la marque et corrigé par la suite. Mais le fabricant avait conscience des quelques lacunes dont souffrait son bébé et a décidé de revoir sa copie en profondeur. Plus grand, plus puissant, mieux ventilé et équipé d'un riser PCIe 4.0 (inifusgé, espérons-le...), voici venir le H1 V2 ! Et nous, nous allons le tester.