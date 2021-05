Écrit par Thierry C. | 11 Mai 2021

Le Mini ITX multifacettes !

Si vous vous posez la question, oui Jonsplus est dorénavant le nom donné aux modèles premium de la marque Jonsbo. Nous testons le premier modèle commercialisé sous cette marque, le Jonsplus i100 Pro, un boîtier Mini ITX qui se veut fonctionnel et sobre. Question fonctionnalité, il a de quoi impressionner avec son volume modulaire qui permet l'installation d'un watercooling de 360 mm ! L'inconvénient est qu'il prendra plus de place que les autres. Mais ne nous perdons par en blabla inutile et allons ensemble à la rencontre de l'i100 Pro.

• Côté street price, ça dit quoi ?