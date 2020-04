Le High AirFlow selon be quiet!

En septembre dernier, nous avions testé le Pure Base 500 de chez be quiet! Le modèle au design modernisé et tout en sobriété avait su nous convaincre par ses qualités tant sur le plan des performances et du silence, que de l'assemblage propre, comme toujours. Mais voilà, il se peut que vous le trouviez trop sage ce Pure Base 500 ? Si c'était le cas, le Pure Base 500DX arrive aujourd'hui et promet de garder le meilleur du modèle initial tout en améliorant considérablement les performances sans trop de sacrifices sur les nuisances. Pour cela, on lui ajoute quelques mesh, on lui colle des couleurs (aRGB évidemment) et on saupoudre le tout de verre trempé. Est-ce que la recette est la bonne ? On vous dit tout ça après la présentation du produit.

• Côté street price, ça dit quoi ?