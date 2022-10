Microsoft vient de tuer Office, et tout ce qui s'en rapprochait. Le nom vient d'être déclaré mort, ainsi que le site ouèbe associé. Ce n'est qu'un changement de nom, car Office devient pour le coup Microsoft 365, qui était sa solution dématérialisée avec abonnements pour avoir un ou plusieurs logiciels de la suite légendaire Office, à savoir Word, Excel, Publisher, Outlook pour les plus connus (il y en a tant désormais). Vous noterez que Word reste Word, et ainsi de suite, mais vous les retrouverez au final sous le nom de Microsoft 365.

Ce n'est pas spécialement une surprise, la Raymonde poussant aux fesses du dématérialisé, les abonnements pour utiliser ces logiciels devant être plus lucratifs que l'achat de la suite pour au moins une bonne raison : il est plus simple de dépenser une grosse dizaine d'euros pour ceux qu'on utilise le plus que de raquer un gros montant à 3 chiffres qui, d'une part, fait mal au porte brouzouf et qui, d'autre part, comporte souvent des logiciels dont on sait qu'ils ne seront pas utilisés, sauf par quelques-uns.

Pourvu que l'idée ne germe pas pour Windows, car un abonnement pour cet OS, la pilule sera dure à faire avaler, pour ne pas dire impossible. Mais il se murmure que la Raymonde veut mettre fin aux licences OEM revendues, et pourtant il vaut mieux ça que du tipiak !