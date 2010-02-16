Winrar 3.92 est là

RARLABS a mis à jour son logiciel archiveur/zippeur/dézippeur Winrar, qui passe pour l'occasion en version 3.92. Il y a quelques corrections de bugs ou d'incohérences qui légitiment cette mouture, comme par exemple lorsque vous effaciez un lot d'archives après dézippage dont la première était corrompue, Winrar stoppait la manoeuvre d'effacement. Rien de transcendant donc, puisque 2 autre bugs ont été corrigés, mais fondamentalement les performances restent identiques à la 3.90. A noter que les versions trial existent en 32 et 64 bits, à vous de choisir lors du téléchargement sur le lien ci-dessous.

Télécharger Winrar 3.92