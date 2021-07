Voici un rebondissement qui fera plaisir aux défenseurs des logiciels libres et de la protection des données privées sur les réseaux et Internet. En effet, il y a quelques semaines, le logiciel libre de montage audio connu sous le nom d'Audacity était revendu à Muse Group, une autre firme dans le domaine, avec dans les évolutions des points qui ont fâché bon nombre d'utilisateurs. Car le nouveau propriétaire a voulu faire un grand classique dans l'informatique moderne, c'est-à-dire réaliser de la télémétrie automatisée sur l'utilisation d'Audacity, ce qui faisait changer énormément de points sur les conditions d'utilisation.

Cependant voilà, la communauté a très mal pris le virage très serré que prenait le logiciel, et de très nombreuses critiques se sont fait savoir sur les réseaux et forums. L'éditeur a donc choisi de revenir en partie en arrière, afin d'éviter une fuite massive d'utilisateurs, et a revu sa politique de confidentialité pour revenir sur des choses plus sérieuses. Par exemple, limiter les données à celles qui sont vraiment utiles pour le débogage, autoriser l'utilisation du logiciel pour les moins de 13 ans - pour rappel, le secteur de l'éducation exploite énormément Audacity - ou encore ne pas stocker les adresses IP complètes des utilisateurs ayant eu recours à la télémétrie.

Vous pourrez même compiler des versions sans accès réseau du logiciel, si vous n'utilisez pas de blocs ayant besoin de cette fonctionnalité bien entendu. Finalement, l'éditeur a tenu à présenter ses excuses, soulignant des erreurs de communication importante dans le processus de transition, ainsi que dans la première version de la police de confidentialité qui a été postée. (source : github)