Neocore était connu, à l'époque, pour avoir développé le sympathique Van Helsing, du genre hack and slash. Plusieurs épisodes suivirent pour arriver à un opus 3.0, et la firme s'est diversifié avec des jeux sous licence Warhammer il y a quelques mois. Son prochain est actuellement en accès anticipé, et basé sur une interprétation personnelle des pérégrinations du roi Arthur. Le genre est désormais RPG, et le titre devrait être bien accueilli, en tout cas les avis sont très positif sur Steam, lieu de villégiature du bon roi, attendant de pouvoir sortir de ce confinement un jour ou l'autre. Pour l'instant, il est assigné à résidence depuis le 26 janvier de cette année.

Gamegpu a testé cette version très anticipée, avec son panel habituel de GPU, ses 3 définitions majeures. On retrouve en plus les RTX 30 sorties jusque-là, ainsi que la RX 6900 XT. Au-delà du fait que c'est l'occasion de découvrir un titre qui devrait bien marcher dans son genre, c'est aussi l'opportunité de voir qu'en Full HD, ça mouline à fond avec détails en ultra, une RX 470 8 Go affichant 60 images par seconde. En passant en QHD, la même carte débite 42 ips, et pour arriver aux 40 ips en UHD, il faut monter jusqu'à la GTX 1070. Les autres moyennes sont bien élevées, même en UHD, c'est plaisant. En revanche, il n'est pas acquis que ça restera à ce niveau, le jeu va s'enrichir visuellement, et donc augmenter la charge GPU, et faire potentiellement diminuer ces zoulis chiffres. Mais l'espoir demeure, car l'optimisation pourrait largement compenser la complexité graphique à venir.