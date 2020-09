Écrit par Thierry C. | 25 Septembre 2020 à 15h05 | 185 bims

Pour les enseignes de vente en ligne, toutes les excuses sont bonnes pour nous proposer des "affaires" et aujourd'hui c'est French Days ! L'actu bon plan est assez morose depuis la sortie de confinement et les prix ont parfois sensiblement augmenté. Alors, que proposent nos revendeurs préférés ? Croyez-le ou non, mais nous trouvons des choses plutôt intéressantes :

L'alimentation, ce point crucial dans nos bécanes, se doit d'être solide. Nous avons récemment opté pour un modèle de chez Gigabyte, la P750GM, qui délivre 750W de patate, est full modulaire, et surtout certifiée 80+ Gold. Nous l' avons payé 119,90 € il y a moins d'une semaine, et la voici à 89,90 € chez Rue du Commerce, sans code promo ni pack Reprise.

Les périphériques c'est aussi important que le reste et nous avons un pack Corsair intéressant en promo. Toujours chez Rue du Commerce, vous trouverez un lot composé d'un Casque HS50, d'un Clavier K55 RGB, d'une Souris HARPOON RGB PRO et d'un Tapis de souris MM100 Medium, à moins de 100 €. Pour cela il faut appliquer le code FD-PACKCORSAIR et le prix tombe à 97,99 € au lieu de 133 €.

Besoin de stockage ? Nous nous restons chez RDC qui baisse légèrement le prix de l'IronWolf 4to de chez Seagate. Vous trouverez cette version dotée de 64 Mo de cache et qui mouline à 5900 tpm à 103,90€, si vous appliquez le code FD-IRONSTEIN. En plus de cela, le pack Reprise est offert.

Comme nous nous sentons d'humeur licorne en cette fin de semaine venteuse, nous optons pour de la RAM abusivement éclairée, mais à bon prix. Il faut se tourner vers Cdiscount, qui propose le kit de 16 Go de DDR4 3200MHz C16 de PNY XLR8 RGB Gaming à 73,99 €.

Ensuite, pour allez avec ça, c'est Amazon, qui propose le Ryzen 5 3600 à 184,99 €. Nous ne sommes pas sur le meilleur tarif pour ce CPU, mais il est intéressant à l'instant T. Le processeur en question est un 6C/12T cadencé à 3.6 GHz de base (Boost à 4.2 GHz), qui sera idéal pour une configuration de jeu et un peu de boulot, parce qu'on sait rester sérieux parfois.