Il n'y a pas que le monde hardware qui est en pause ces derniers temps, et chez Microsoft ce n'est pas la joie non plus. Si la firme a mis en place une nouvelle méthode de livraison des drivers, côté Insider c'est très léger ces derniers temps. Alors oui, l'éternelle excuse du COVID-19 est toujours là, mais à savoir la Raymonde change légèrement le leadership de son unité de développement continue, puisque la place de la direction de l'unité était toujours vacante depuis fin 2019. La nouvelle cheffe de l'unité est donc Amanda Langowski, une vétérane chez Microsoft et dont on espère qu'elle permettra de faire bouger dans le bon sens Windows 10.

Mais depuis quelques semaines, qu'est-ce qui a progressé ? Pas grand-chose pour être franc. La version 19582 n'a apporté que quelques améliorations pour l'application Votre Téléphone, mais seuls quelques téléphones de chez Samsung sont compatibles avec les nouvelles fonctionnalités, comme le copier-coller par exemple. Les bugs corrigés entre la version 19582 et 19587 ne sont pas non plus des correctifs très attendus et sont basés sur des problèmes très mineurs. La 19592 est plus intéressante cependant, puisqu'elle revoit une partie de l'interface pour les PC convertibles. Il s'agit d'une amélioration de l'expérience faite durant la build 18970, qui apparaît donc petit à petit sur les machines Insider. Dernier point intéressant, l'indexeur de fichiers est mis à jour et devient enfin intelligent, puisqu'il reconnaît quand le PC est en activité et qu'il ne doit absolument pas s'activer. À voir si la fonctionnalité fonctionne réellement, ou s'il va falloir encore peaufiner l'outil.

Un exemple des brainstormings de ce début de mois de mars chez Microsoft