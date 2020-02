La nouvelle build Insider est de sortie pour les utilisateurs du programme qui sont en mode fast ring, avec un patch un peu différent cette fois. En effet, la semaine passée a amené une grosse correction de bugs et de problèmes - dont certains qui n'étaient pas tout jeunes - et la liste restante semble assez courte en ce moment. C'est donc l'occasion pour la Raymonde de revoir d'autres points plus légers sur son OS favori, surtout en ce qui concerne les aspects graphiques, sujet qui parfois fait débat auprès des utilisateurs.

Donc cette fois point de nouvelles fonctionnalités ou de gros correctifs, bien que certains problèmes identifiés depuis la version 19564 ont été corrigés, comme des dysfonctionnements de Onedrive ou des écrans verts. Cette fois, la firme revoit tout simplement le design de ses icônes d'application système, jugées trop sobres. L'objectif vanté par les équipes en charge chez Microsoft est d'améliorer l'ergonomie et de booster la reconnaissance des applications en rendant les icônes plus intuitives pour notre cerveau. Cependant, nous ne manquerons pas de voir une ressemblance forte au design destiné aux applications mobiles, maintenant que la société a abandonné ses espoirs d'avoir son propre OS et est devenue un intervenant tiers sur le terrain, comme le prouve la refonte de Microsoft Edge. Toutefois, il faut avouer que l'effort est notable et appréciable, car les petites icônes à plat et monochromes sont très différentes de celles des applications existantes lorsque nous ouvrons notre menu démarrer. (source : Blog Windows)

Et vous, que pensez-vous des ces nouvelles icônes ?