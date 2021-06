AMD a livré ses pilotes Crimson Adrenalin 19.7.2. Ils sont là parce que la bêta de Gears 5 va commencer demain, et donc AMD souhaite que ça se passe au mieux pour ses clients. Il y a par contre des bugs corrigés, c'est toujours ça en moins ! Les contenus ReLive (streaming et uploading) fonctionnent désormais sur Facebook. Les textures pixélisées ou floues ne devraient plus exister lorsque vous jouez en DX11 au jeu Star Wars Battlefront 2 (le dernier, pas celui de LucasArt). Lorsque vous activiez Image Sharpening, les overlays pouvaient clignoter en DX9. Doom également pouvait avoir des ennemis texturés en jaune, c'est réglé. Il y a plein de choses encore que vous pourrez découvrir dans le changelog.