MSI dégaine deux nouveaux écrans QD-OLED à 240 Hz pour les amateurs de FPS

La Micro-Star International vient d’enrichir son catalogue de moniteurs en ajoutant deux références, les MPG 341CQPX QD-OLED et MAG 271QPX QD-OLED E2. C’est suffisamment explicite, ces écrans exploitent des dalles QD-OLED (Quantum Dot OLED). Attention à ne pas les confondre avec les MPG 341CQP et MAG 271QPX.

Le modèle 27 ou 34 pouces ?

Deux écrans QD-OLED

Le MPG 341CQPX QD-OLED est moniteur ultra-large et incurvé (1800R) de 34 pouces. Il affiche une définition maximale de 3440 x 1440 pixels (UWQHD), à un taux de rafraîchissement pouvant s’élever jusqu'à 240 Hz (contre 175 Hz pour le MPG 341CPQ). MSI renseigne un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms.

Le MAG 271QPX QD-OLED E2 est plus compact puisqu’il s’agit d’un 27 pouces. Il propose une définition maximale de 2560 x 1440 pixels ; toujours à un taux de rafraîchissement de 240 Hz (contre 360 Hz pour le MSI MPG 271QPX QD-OLED « tout court ») et avec un temps de réponse de 0,03 ms.

L’essentiel des caractéristiques de ces deux écrans sont consignées ci-dessous. Précisons qu’en matière d’ergonomie, ces moniteurs s’ajustent en hauteur sur 10 cm, s’inclinent de -5° ~ 20° et pivotent de -30° ~ 30°.

Moniteur MPG 341CQPX QD-OLED MPG 341CQPX QD-OLED E2 Diagonale 34,18 pouces 26,5 pouces Format d’image 21:9 16:9 Courbure 1800R Plat Type dalle QD-OLED QD-OLED Définition 3440 x 1440 (UWQHD) 2560 x 1440 (WQHD) Luminosité SDR : 250 nits ; HDR : 450 nits ; 1000 nits (Typ.) SDR : 250 nits ; HDR : 450 nits ; 1000 nits (Typ.) Fréquence de rafraîchissement 240 Hz 240 Hz Temps de réponse gris à gris 0,03 ms 0,03 ms Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB 97,8 % / 99,3 % / 139,1 % 98 % / 99,1 % / 138,4 % Connectique d’affichage 1 x DisplayPort (1.4a) ; 2 x HDMI 2.1 (WQHD@240Hz) ; 1 x USB 2.0 Type-C (DP alt.) w/ 98W PD 1 x DisplayPort (1.4a) ; 2 x HDMI 2.1 (WQHD@240Hz) ; 1 x USB 2.0 Type-C (DP alt.) w/ 15W PD

Dans son communiqué de presse, MSI cible clairement les joueurs, et plus précisément les amateurs de FPS (first person shooter).

Concernant les dalles QD-OLED de Samsung, elles suscitaient quelques interrogations dans notre actu de 2022. Nous supposons que vous avez obtenu des réponses depuis, mais au cas où, rappelons que ce terme désigne désigne une technologie d'affichage qui associe une dalle constituée de pixels auto-émissifs OLED avec des nano-cristaux Quantum Dot. Ce combo permet d'améliorer la luminosité notamment (de l’ordre de 20 % selon les chiffres de Samsung Display).

Pour en revenir à nos deux écrans MSI, ils sont couverts pas trois ans de garantie et bénéficient du MSI OLED Care 2.0 (un mécanisme de protection censée garantir la longévité de la dalle et prémunir des brûlures d’écran ; voir vidéo ci-dessous). Ils prennent en charge le mode console MSI et sont estampillés Adaptive-Sync.

L'entreprise n’a pas communiqué de tarifs pour le moment. À titre indicatif, nous n’avons pas trouvé le prix du MPG 341CQP, mais TopAchat commercialise la version non E2 du MSI MPG 271QPX QD-OLED (celle capable de monter à 360 Hz) 999 euros.