La belle HD 6990 est rapide, mais aussi sacrément bruyante et c'est d'ailleurs un des gros "problèmes" car pour obtenir du silence il est clairement conseillé de s'orienter vers du watercooling. Il y a une grosse semaine, David vous parlait d'un ventirad en préparation chez Arctic, l'Accelero Twin Turbo HD 6990.

Un monstre de refroidissement capable de dissiper 400W (oui quand même), tout ça grâce à deux ventilateurs de 120mm, greffés sur deux radiateurs indépendants alimentés thermiquement par 5 caloducs (pour chaque). Cela nous donne des dimensions de 300 x 138 x 50 mm pour un poids de 820g, quand même.

Le tout fonctionne entre 400 et 1500tpm, ce qui devrait clairement être plus silencieux que la solution de référence. La garantie est annoncée à six ans, et le prix devrait en calmer plus d'un : 149.95$ soit 113.03€ HT. Il faudrait donc y réfléchir à deux fois avant de se décider !