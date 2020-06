Quand on se monte une machine, se pose toujours la question de la RAM. Premièrement, il semble évident qu'il faut 2x8 Go au minimum, et les caractéristiques dépendent aussi de l'argent que l'on peut y mettre. Plus la fréquence monte et plus c'est cher, plus les latences sont serrées, et plus ça douille, quant à la quantité, même tendance sur le prix. Il faut quand même dire que la période est propice pour ceux qui veulent plus de mémoire, puisqu'on trouve 32 gigots pour moins de 150€ selon les sites et au gré des promotions ponctuelles.

Mais ces indices ne répondent pas forcément à la question qui surplombe toutes les autres : que dois-je acheter ? Guru3D a fait un test sur plateforme Ryzen 3000. Il y a diverses fréquences et latences, 2 ou 4 barrettes de 8 ou 16 Go pièce. Et le maximum est la DDR4 4000 C18, le tout avec un Infinity Fabric synchronisé avec la fréquence mémoire, parfois pas. En effet, les Ryzen 3000 ont cette subtilité de voir la fréquence de l'Infinity Fabric divisée par deux dès lors que l'on dépasse 3733 MHz, notre confrère est donc resté dans ce cadre jusqu'en DDR4 3733, toute fréquence au-delà entraine un IF deux fois moins véloce.

Au final, on notera que la DDR4 3200 C14 se situe quasiment systématiquement parmi les solutions les plus efficaces, donnant les meilleurs résultats, et ce quelle que soit la combinaison de barrettes, 2x8, 4x8 et 2x16 Go. Il n'est peut-être pas très pertinent de prendre de la DDR4 supérieure à la DDR4 3733, chère et n'offrant pas le meilleur de votre Ryzen 3000 si on se fie aux mesures. Petit indice, ce n'est pas pour rien que nous utilisons de la DDR4 3200 C14 dans nos tests CPU, comme en attestent nos configurations !