En avril, ne te découvre pas d'un fil, et n'achète pas ta RAM ?

Le fameux adage n'a jamais autant été aussi si peu respecté. Ne pas se découvrir d'un fil, certes, mais les températures sont très élevées pour la saison. Et faut-il acheter de la RAM ? Il y a un mois, nous pensions que la crise du Coronavirus aurait pu avoir un impact sur le cours des puces mémoire. Un lecteur de son côté envisageait que les prix des barrettes fonde du fait de la faible demande. Regardons le cours officiel :

Le fait que notre lecteur avait raison sur un point ! En effet le prix des puces a chuté alors qu'il augmentait joyeusement depuis plusieurs mois. Du coup, on devrait avoir des kits de DDR4 et DDR3 moins cher. Mais là où nous avions raison également, c'est qu'on assiste bien à une hausse des tarifs, témoin de l'augmentation de marge probable des VPC qui voient chuter les demandes. Aussi ils ont des stocks qui se constituent, et le faible volume vendu fait qu'ils montent les marges, ou en amont les grossistes fournisseurs.

Ce phénomène n'est pas exclusif à la mémoire, les CPU et les GPU continuent de voir leurs prix flamber, avec des majorations jusqu'à 200€ de certaines cartes graphiques, ou de 100€ pour certains CPU, le coronavirus ne fait pas monter que la température des gens, il tue également alvéoles pulmonaires et compte bancaire. Plus que jamais, il est urgent d'attendre une reprise sauf urgence bien entendu.