Les indiscrétions logicielles du jour : 7800X3D + Arrow Lake & Lunar Lake

Il est attendu chez les amateurs de gaming, ce 7800X3D. Organisés sur une architecture de CCX hybride, les 79x0X3D fraîchement arrivés le 27 février dernier sont notoirement pénalisés par leur positionnement tarifaire. Le 7800X3D n'embarquant qu'un seul CCD / 8 cœurs doté de 64 Mo de V-cache, et ne nécessitant plus d'algorithme pour prioriser cache ou fréquence, devrait palier ce problème tout en offrant des performances gaming similaires — surtout s'il conserve sa bonne efficience énergétique — et se positionner dans la lignée du 5800X3D.

Repéré par @momomo_us via twitter, l'indice provient du bench Sandra 31.117 que vous pouvez consulter ici : 395,07 GOPS et "seulement" 5 GHz, cela le place entre ses octo-potos (voila qui vaudrait presque une nomination pour le prochain méchant de Jame Bond) que sont le R7 7700 et le R7 7700X. Si on doit le comparer au 5800X3D, c'est un peu plus de 37 % de gain à la clé. Verdict le 6 avril prochain.

« un CPU de geek, un vrai »

Du côté des bleus, c'est moins la danse des chiffres avec la dernière version du bien pratique AIDA64, où s'invite le support préliminaire d'Arrow Lake et du Lunar Lake, en version desktop et mobile, attendues pour 2024 et ~2026. Le tout sur un beau socket tout beau tout neuf qui-ne-durera-pas-comme-tous-les-autres-chez-intel-et-c-est-chiant-quand-même, le LGA 1851, une plateforme basée sur la série 800 de chipsets, et jusqu'à 24 cœurs, les performance core étant toujours donnés pour plafonner au nombre de 8 — dans une configuration max 8 +16 donc. Quand Lunar Lake devrait quant a lui inaugurer une toute nouvelle archi repensée autour de... l'efficience énergétique, pardi !