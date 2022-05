C'était il y a presque 3 ans que le DisplayPort 2.0 avait été annoncé officiellement par VESA et puis une longue période d'attente s'ensuivit... Elle n'est d'ailleurs toujours pas terminée. Début 2021, l'organisme avait confirmé que les produits certifiés allaient être en retard à cause de la pandémie. Enfin, le DP 2.0 donna à nouveau signe de vie il y a deux mois seulement avec le coup d'envoi du programme de certification des futurs câbles et ports DisplayPort 2.0.

La suite logique, c'est d'apprendre qu'une série de premiers appareils ont passé le programme et c'est précisément ce que VESA vient nous dire aujourd'hui ! Finalement, le consortium peut se vanter d'avoir complété avec succès la certification des premiers appareils sources et d'affichage pour leur support du DisplayPort 2.0/DisplayPort UHBR. Les conceptions de référence des chipsets UHBR de ces appareils proviennent de chez AMD, MediaTek et Realtek, ils ont donc tous répondu aux exigences de tests de PHY, de liaison et d'interopérabilité définies par le DisplayPort 2.0 Compliance Test Specification (CTS).

Avec l'achèvement de cette première étape, VESA peut maintenant aussi annoncer que les centres de tests qualifiés et autorisés (ATCs, VESA DisplayPort Authorized Test Centers) sont prêts à commencer à tester et à certifier les produits finaux UHBR avec l'équipement et les dispositifs récepteurs et sources de références approuvés pour les tests d'interopérabilité. Une démonstration technique d'une telle installation de référence d'AMD et de MediaTek aura lieu au Display Week Symposium and Exhibition à San Jose (salon qui se tient du 10 au 12 mai). Voilà qui est une très bonne nouvelle ! Les premiers écrans DisplayPort 2.0 ne devraient donc plus tarder. Qui sait, on verra peut-être même les premiers produits certifiés DP 2.0 lors du Computex 2022, mais probablement pas de commercialisation avant la fin de l'année. En tout cas, tout semble désormais être en place pour l'avènement du DisplayPort 2.0 avec les prochaines générations de cartes graphiques. À nous la nouvelle connectique ultime du futur surpassant de loin le HDMI 2.1 et autorisant 8K @60 Hz et 4K HDR @240 Hz sans compression, entre autres !

