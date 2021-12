Si Intel n'a pour l'instant déployé que son armada de CPU Alder Lake K et KF, c'est oublier que le reste approche. Parmi les puces à lancer, les petits quad cores i3 représentent l'entrée de gamme i, devant Pentium et Celeron. L'i3-12100 aurait été testé par XFastest. Pour rappel, ce qu'en dit CPU-Z, c'est que nous avons affaire à un quad avec Hyper-Threading, pour un total de 8 threads, 5 Mo de L2 et 12 Mo de L3, donc quelque chose de plus fourni en mémoire cache que ce que le géant faisait par le passé. Ses coefficients vont de 8 (stade repos glandouze) à 43 (probable turbo classique maxi sur un coeur). Enfin, ce ne sont que des coeurs Golden Cove, puisque tous les processeurs Alder sous le 12600K/KF n'ont pas de coeurs E.

Il aurait été confronté aux Ryzen 3 3300X et 3100, deux puces quadcores avec SMT, les seules sorties par AMD avec ce nombre de coeurs, et qui deviennent du coup des concurrents du 12100. Pour autant, elles sont sorties extrêmement tardivement par AMD en mai 2020, et sont basées sur Zen 2, donc ne profitent pas des améliorations introduites par Zen 3. Dans les tests, aucun de ces CPU AMD ne fait trembler le 12100, et heureusement pour Intel qu'il puisse battre deux bousins accusant déjà une génération de retard. Nous verrons des tests officiels quand il sortira, si cela est confirmé, ce qui devrait être le cas, quelle que soit la véracité des benchs réalisés par nos confrères.