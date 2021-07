Alors qu'on devrait trouver les APU 5000G Cezanne dès le 5 août en boutiques, les premiers tests tombent. Techspot a fait celui du 5700G, mais il faut voir de quoi il sera constitué. En effet, ce sont 8 coeurs et 16 threads qui composent la partie CPU, avec du Zen 3 mais une mémoire cache L3 divisée par deux par rapport aux CPU Ryzen 5000, 16 vs 32 Mo, mais doublée par rapport aux APU 4000G. La partie graphique est confiée, pour la dernière fois de l'histoire d'AMD, à 8 CU VEGA 7 nm optimisés, le prochain coup, on aura du RDNA 2 ! Au final que vaut cette puce face à l'armada actuelle ?

Techspot a pris ce 5700G, l'a comparé à des processeurs classiques desktop mainstream, mais aussi un autre APU iconique avec le Ryzen 5 3400G. Entre ces deux puces, il n'y a évidemment pas photo d'un point de vue processeur, tandis que la partie graphique est devant celle du 3400G, mais pas de beaucoup, preuve que VEGA est au bout du rouleau. Pour l'anecdote, le Xe du 11700 ne fait guère mieux, et se trouve même très loin en gaming des solutions à base du vieux VEGA. Tout compte fait, même si l'iGPU est bien, il fait tache dans le catalogue AMD, qui pourrait réellement tout déchirer avec son RDNA 2 dès l'année prochaine, voire celle d'après, pour des puces tout intégré. Vu le marché du GPU depuis des mois, un tel APU Zen 3/Zen 4 + RDNA 2 a tout d'une bombe sur le papier !