Videocardz pense que les tests des Comet Lake seront rendus publics le 20 mai. D'ici là, on va avoir quelques infos supplémentaires sur ces CPU Intel censés venir taquiner AMD et son armada Zen 2. Une des questions qui va revenir souvent concerne l'overclocking. Comme on se doute qu'Intel a quiché ses puces pour compenser son manque de nouveauté architecturale par des fréquences de gredins, quel potentiel leur reste-t-il ?

MSi a donné un début de réponse. Les processeurs sont les suivants : 10600K et KF, 10700K et KF, et enfin 10900K et KF. Ils ont fait ensuite un slide de statistiques qu'on va vous montrer, et de suite !

Alors qu'est ce que c'est ? Vous voyez 3 barres par nomenclature. En rouge, ce sont les processeurs testés qui répondent aux spécifications Intel, en vert ce sont les puces jugées de qualité inférieure. En bleu, et c'est là le plus important, ce sont les processeurs qui ont pu outrepasser les spécifications Intel. Ça signifie donc que les 10600 et 10700 n'ont que peu de marge de manoeuvre pour l'overclocking, par contre un 10900K sur quatre a pu monter plus haut que ce que préconise le géant bleu. Ça en ferait, selon MSi, un client idéal pour cette discipline, avec plus de chances de tomber sur un bousin docile que pour les autres catégories i5 et i7.

Bien entendu, cela ne concerne que le stock de MSi, mais ça donne une bonne idée de la chose, puisque le différentiel est quand même conséquent ! Mais dans quelles conditions les Comet Lake atteignent leurs fréquences de routine ? Voici un autre slide :

Vous le savez, à chaque palier de fréquence, le CPU demande plus de jus d'électrons, et donc la carte mère et lui-même adaptent en permanence cette consommation en fonction de la charge imposée par... vous ! Avant de parler du slide, il est important de rappeler les fréquences prévues par Intel pour ses processeurs. 10600K et KF vont de 4.1 à 4.8 GHz selon la charge, selon le corolaire "plus de fréquence pour moins de coeur". 10700K et KF vont de 3.8 à 5.1 GHz, et enfin 10900K et KF vont de 3.7 à 5.1 GHz.

Que dit le slide ? les Core i5 testés par MSi via turbo vont de 4.6 à 5.2 GHz, et la tension réclamée va de 1.09 à 1.22V. Les Core i7 pour leur part ont un turbo qui va de 4.8 à 5.2 GHz, avec une tension nécessaire de 1.18 à 1.3V. Enfin, les Core i9 pédalent de 4.7 à 5.2 GHz, demandant de 1.15 à 1.31V. Ça reste donc conventionnel par rapport à tous les CPU sortis depuis 2016 et qui sont sous architecture Skylake, sauf qu'il y a 10 coeurs à alimenter. Mais il ne faut pas moins pour venir embêter AMD !

Ci-dessous la vidéo de présentation des produits MSi pour Comet Lake, avec des explications sur les gammes, et la fameuse partie du tri des CPU.