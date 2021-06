Et hop, un de plus au passif d'AOC (Gaming) ! L'écran est définitivement orienté gaming, mais console (bon OK, c'est du jeu aussi) et télétravail étant à la mode ce moment pour ce genre de périphérique, le communiqué du constructeur a pris soin de les mentionner également. Ainsi, ce moniteur 4K UHD @144 Hz cherche à être polyvalent et se voudrait autant un allié de choix des joueurs de RTS, de RPG ou de FPS grâce à ses profils dédiés, que des joueurs sur la dernière génération de consoles (mais l'absence de HDMI 2.1 obligera de se limiter au QHD si vous visez les 120 Hz) et des télétravailleurs, avec son super hub USB 3.2 à 4 ports (Gen 1 ? Gen 2 ?) prêts à accueillir toute sorte de périphériques !

Un mec qui sort de l'écran avec un gros gun pendant que tout pète derrière lui, pas de doute, c'est bien un écran gaming !

À l'exception de ses écrans Porsche, AOC à l'habitude d'exploiter des caractéristiques techniques largement éprouvées, mais l'U28G2XU n'est pas pour autant une bête très commune, les écrans 28 pouces présentant ce mélange de caractéristiques étant encore rares et pourrait donc titiller l'intérêt de certains. Au fond, c'est un assez bon mélange sur le papier, bien que le support HDR soit minimal. Il va de soi qu'il ne sera pas possible d'exploiter la définition native à 144 Hz sans compression via DisplayPort, mais l'usage du DSC ou du chroma subsampling n'est pas spécifié sur la fiche technique. L'assemblage est typique de chez AOC, noir avec des accents rouges, rien de bien prétentieux.

L'écran doit arriver cet été et son tarif sera de 739 €, ce qui est assez cher et le placera par ailleurs à 90 € au-dessus du M28U de GIGABYTE, dont les caractéristiques de la dalle sont pourtant presque parfaitement identiques. De plus, alors qu'AOC a fait l'impasse sur le HDMI 2.1, le modèle GIGABYTE en possède deux connecteurs, et accessoirement une fonction KVM...