Depuis déjà quelques années, les fabricants de composants hardware ont franchi une étape supérieure en s'attaquant à l'ensemble de l'écosystème gaming nécessaire aux joueurs : claviers, souris, casques... Et bien entendu, chez ASUS nous avons aussi le droit aux routeurs Wi-Fi, dont un des modèles a déjà été testé sur le Comptoir, des appareils qui semblent efficaces, mais pas donnés. De ce fait, le constructeur a décidé d'étendre son concept des appareils pour joueurs à tarif plus abordable, et sort donc le routeur Wi-Fi 6 TUF Gaming AX5400.

Nous avons donc ici un routeur Wi-Fi 6 équipé de 2 antennes - pouvant fonctionner en 2x2 - à 2,4 GHz et de 4 antennes - pouvant fonctionner en 4x4 - à 5,2 GHz, permettant un débit maximal de 4804 + 574 Mbit/s. Au niveau de la gestion interne, ce sera un triple cœur tournant à 1,5 GHz et disposant de 512 Mo de RAM avec 256 Mo de mémoire flash. Il ne faudra pas s'attendre à une grosse suite logicielle ultra performante, mais cela suffira pour faire un mini NAS ou un serveur FTP grâce au support des HDD via le port USB 3.0. Sur la connectique toujours, les ports Ethernet - 1 WAN et 4 LAN - sont en 2 Gbit/s à en croire le discours d'ASUS, mais cela semble très flous et nous manquons de détails à ce sujet, donc gardez les pincettes.

Autre point, ce routeur est compatible avec le réseau mesh propre à ASUS, ce qui vous permettra d'étendre la portée de votre signal à travers la maison si vous utilisez les répéteurs compatibles du fabricant. Sinon, le fabricant vend une énorme dose de logiciels divers estampillés "AI" comme il en a l'habitude sur ses derniers produits, en espérant que ce sera supérieur à la prestation peu convaincante Rapture GT-AX11000 que nous avons étudié. Cependant, du côté du prix, nous sommes agréablement surpris : le MSRP est de 159,99 €, et ce routeur devrait être disponible vers le mois d'aout prochain.