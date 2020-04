Iiyama n’est pas vraiment le constructeur le plus prolifique du lot en matière d’écran dédié au jeu vidéo et la marque n’a jusqu’ici abordé que très timidement l’adaptive sync en se contentant essentiellement du FreeSync AMD de base. À cet égard, le Red Eagle G-Master GB3461WQSU-B1 est une belle surprise puisqu’il introduit finalement FreeSync Premium (anciennement FreeSync 2) dans le catalogue du constructeur - où les noms des références paraissent toujours encore avoir été généré par un gestionnaire de mot de passe...

De par ses dimensions d’écran 34 pouces et sa définition UWQHD 3440 x 1440, il n’est pas sans rappeler le XUB3493WQSU du constructeur, les deux sont d’ailleurs de véritables clones d’une point de vue physique et esthétique, Iiyama ne jouant absolument pas (encore ?) au jeu de la décoration « spéciale » gaming, mais la comparaison s’arrête vite. Le Red Eagle embarque une dalle ADS-IPS certifiée pour couvrir 100 % de l’espace de couleur sRGB et 74 % de l’espace NTSC, le tout avec une profondeur 8-bit. La luminosité est annoncée pour 350 cd/m2 et un contraste statique 1000:1, ce qui permet toujours à l’écran d’être HDR Ready. Pour le brancher, deux prises HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2 s’offriront à nous, ainsi que deux ports USB 3.0 et un jack audio 3,5 mm. Il intègre également deux haut-parleurs stéréo de 5 W anecdotiques, mais présents. En matière d’ergonomie, l’écran profite d’une bonne flexibilité multidirectionnelle et peut s’attacher en VESA 100 x 100 mm.

Parmi les points plus intéressants de l’engin, un temps de réponse MPRT de 1 ms, mais surtout un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz sur une plage 48 - 144 Hz, avec le soutien de FreeSync Premium et par définition du Low Frame Compensation lorsque nécessaire. Notez que s’il n’est pas officiellement certifié G-Sync Compatible, en pratique, on rappelle qu’absolument rien n’empêche de tester l’activation du G-Sync avec une carte Nvidia (uniquement via DP) et d’espérer que ça fonctionne, ce qui semble généralement être le cas pour la majorité des écrans FreeSync.

En somme, pas vraiment de quoi sauter au plafond, ce sont malgré tout des spécifications très basiques. Par exemple, le Red Eagle GB3461WQSU-B1 ressemble assez au 34GK950F de LG. Par contre, vous ne trouverez que difficilement un écran de ce calibre sans dalle incurvée, le GB3461WQSU-B1 étant parfaitement plat, une caractéristique de plus en plus rare ! De plus, avec un tarif a priori agressif sous la barre des 500 € si l’on en croit ce premier référencement aux Pays-Bas, le GB3461WQSU-B1 devrait assez facilement être en mesure de séduire un certain nombres de joueurs !