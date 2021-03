Commençons la semaine avec un mod absolument unique réalisé par MaximumBubbleMods, pseudo derrière lequel se cache un individu à casquette se nommant Joshua ! Mais mettons les choses au clair, parler de « mod » dans le cas présent est franchement réducteur pour cette création réalisée de A à Z (hardware PC exclu, of course, Monsieur est un artisan, pas une usine) par les mains magiques, précises et patientes de l'auteur. Il ne s'est en aucun cas contenté de « simplement » modifier une carcasse commerciale existante, c'est bien lui qui a tout dessiné, découpé, percé, soudé, poncé, assemblé et peint pièce par pièce ! L'idée était de faire une surprise pour son père, grand fan de hot rods et d'art déco, et ce sont donc ces deux thèmes qui ont alimenté l'inspiration de Joshua pour son œuvre, qui fut très justement baptisée « Spirit of Motion », comme la voiture du même nom de l'année 1938 !

La voiture en question. Comme la BX, on aime, ou on n’aime pas, mais on ne peut nier qu'elle avait de la gueule ! Les voitures modernes peuvent aller se rhabiller...



Le projet a été réalisé quasi intégralement en aluminium, puisque c'est le matériau qui se prêtait le mieux aux ambitions et idées du moddeur. Comme pour tout projet plutôt complexe, la première étape fut celle d'une modélisation 3D, afin d'avoir une meilleure idée des difficultés à anticiper, de l'échelle (l'objectif était d'obtenir un boîtier aussi « petit » que possible) et avoir un assez bon aperçu de l'ensemble et du placement de chaque composant avant de se lancer. Il fallait ensuite créer les modèles de dessin en 2D qui serviront pour la découpe au jet d'eau haute pression et au laser, et le pliage de chaque pièce.

L’œuvre encore au stade de simple objet virtuel.

Par exemple, la grille en façade est composée de 23 pièces individuelles de taille différente en aluminium de 0,5 mm d'épaisseur qui ont été découpés au jet d'eau. Joshua a aussi veillé à ce que la base du boîtier soit plus lourde et solide que le reste, étant donné qu'elle devra être capable de supporter la grille/le capot. De ce fait, le reste du boîtier utilise un aluminium d'une épaisseur de 1,5 cm. C'est lui-même qui a réalisé la découpe du métal au jet d'eau dans un magasin spécialisé, en échangeant du travail contre un accès à la machinerie requise. Le reste a été découpé au CNC et d'autres pièces, comme le plateau de la carte mère et le dessus du capot ont été imprimés en 3D.

Le moteur et son radiateur.

L'auteur ne cache pas que le plus dur fut indéniablement l'énorme capot du boîtier, un montage particulièrement complexe et laborieux qui aura nécessité des heures de travail, entre l'assemblage, la soudure (qu'il a parfois fallu refaire) et le ponçage, sans oublier la création du mécanisme d'ouverture. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce travail a payé, avec un résultat franchement bluffant ! Et c'est peu dire...

La touche finale.

Pour assurer le thème automobile, il a aussi arrangé et dessiné l'intérieur du boîtier afin de rappeler vaguement celui d'un moteur, comme avec le placement du radiateur AIO à l'avant juste derrière la grille, et pour lequel il a d'ailleurs imprimé en 3D un bouchon de radiateur de voiture ! Dans tout ça, le hardware utilisé est finalement assez anecdotique, puisque ce n'est en aucun cas le centre d'attention de ce « boîtier », tous les détails sur les composants finaux ne sont d'ailleurs pas connus, mais en voici quelques-uns : une carte mère B450-PRO Max (mATX), une RTX 2080 FE (fournie par Nvidia), de la DDR4 G.Skill, une alimentation SuperNOVA G5 750 W d'EVGA (fournie par le constructeur), un SSD NVMe Samsung 970 EVO de 500 Go, un AIO Corsair H115i et un ventilateur Cooler Master Master Fan Pro. Notez aussi que le câble a été entièrement personnalisé et fait à la main.

Tout simplement majestueux !

Bon, tout ce blabla et ces quelques photos ne rendent évidemment pas justice du tout au travail magnifique réalisé par MaximumBubbleMods. Si le processus de création vous intéresse au moins autant (voire plus) que l’œuvre achevée, alors c'est le journal de bord tenu par l'auteur sur le forum de Bit-Tech qu'il vous faut (absolument) éplucher ! Pour les autres qui en voudraient également un peu plus, mais sans faire l'effort de passer en revue 10 pages de littérature et de photos d'un forum, une vidéo récapitulative a également été créée et publiée sur YouTube par l'un de ses amis. Tout ça est à découvrir ci-dessous ! Accessoirement, on en vient aussi à se demander ce que donnerait un boîtier de la sorte inspiré du capot d'une BX, mais qui oserait ??