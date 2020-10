Début de semaine, c'est l'heure du modding et nous avons du lourd à vous présenter pour cette fois-ci ! Dans le mois, nous avions pu admirer le projet de chez MetallicAcid's, sur base de In Win 925, une réalisation avec une classe incomparable, qui arrive à rester sobre tout en intégrant une importante boucle de watercooling. La semaine dernière, nous nous étions un peu plus éloignés, en partant sur une création nommée A.P.R.P.M et qui arborait une thématique ROG assumée, le tout sur un modding totalement DIY, avec un énorme travail réalisé sur le boîtier. Désormais, nous allons nous attaquer à un projet d'un moddeur japonais portant le pseudo de ArFIO10 et qui nous livre un boital démesuré, avec une configuration de rêve, le tout avec un maximum d'excentricité.

Comme vous pouvez le constater, difficile de ne pas se rendre compte de l'ampleur du travail qui a pu être effectué sur ce modding. Déjà on retrouve un châssis totalement personnalisé - on peut dire fabriqué maison ce stade - avec un positionnement de la configuration assez atypique. Car oui, c'est ce que l'on aime, voir des projets plus originaux, avec des prises de risques au niveau du look. Pour ce qui est de la mobale, celle-ci a un positionnement assez classique, en revanche le GPU se retrouve à la verticale et l'alimentation cachée dans un cache assez spécial. Niveau coloris, on trouve une prédominance du blanc, mais quelques éléments comme le dessus de la config sont en bois et apportent un peu de chaleur au projet. La présence de RGB vient aussi contraster un peu ce manque de couleurs et rajouter un peu de vie dans le PC.

On retrouve un refroidissement à base de watercooling custom - encore de la flotte - avec un positionnement du réservoir à gauche et la présence d'une distroplate DIY. On trouve un radiateur bien caché de chez EK, un CoolStream en 360 mm, ce qui nous donne environ 300W de dissipation et vient s'ajouter un 240 mm de chez XSPC, ce qui rajoute à peu près 200W. Ce n'est pas tout, puisqu'on peut trouver un refroidissement à effet Peltier, ce qui rajoute théoriquement plus de dissipation thermique, bien que ce type de cooling ne soit pas réellement viable à long terme - c'est plus pour l'exercice pour le coup. La plupart des éléments ont été intégrés dans la boucle, on compte le CPU ainsi que la carte graphique, autant dire que tout sera bien au frais vu l'attirail embarqué. Le cache alimentation présent est également fait maison et comporte un écran qui permet de faire le monitoring de la température CPU et plus globalement de la configuration.

Et c'est quoi les compos dans cette configuration ? On trouve déjà un processeur AMD Ryzen 9 3900X, avec ses 12 cores et ses 24 threads, le tout monté sur une mobale X570, la AQUA de chez Asrock - un gros bébé avec monoblock. On trouve ensuite de la mémoire vive de chez GALAX en DDR4, de la HOF moulinant à 4000 MHz en édition 10 ème anniversaire. Ce n'est pas tout, on trouve une RTX 2080 Ti, aussi de série HOF, qui propose un refroidissement hybride entre aircooling et watercooling. Outre les SSD format M.2, on retrouve une alimentation bien overkill de 1200W de chez Cooler Master, en Platinum, car il le faut bien ! Bref, difficile de faire plus haut de gamme, peut-être un second GPU aurait pu apporter un peu plus de vélocité à la configuration, mais ce n'est qu'un détail.

Processeur • AMD Ryzen R9 3900X

Carte mère • Asrock X570 AQUA

Carte graphique • GALAX RTX 2080 Ti HOF 10 th AE

RAM • GALAX HOF OC Lab Master 4000

SSD • Sandisk Extreme PRO M.2 NVMe + CFD M.2-2280

Alimentation • CoolerMaster V1200 Platinum

Radiateurs • EK-CoolStream Classic PE 360 + XSPC TX240 Ultrathin Radiator

Watercooling • Custom loop + Peltier Module

Allez on passe à la partie décorticage, avec tout plein de photos de la construction. Franchement il y a de quoi se régaler avec le nombre de clichés, surtout que ce modding a été en construction durant plus de trois ans, un travail vraiment considérable. Vous trouverez des images du watercooling, de la découpe du bois pour le châssis et du travail du plexiglass utilisé comme base. Ce n'est pas tout, il y a même des images du module Peltier décortiqué - ah c'est sympa ça ! - et des maquettes 3D avant la réalisation… vois verrez que le design a un peu évolué en cours de route.