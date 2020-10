Nvidia a lancé ses puces Ampere, sur un 8nm Samsung qui correspond à un 10 nm amélioré. On a vu que ce choix s'est révélé catastrophique pour les verts en termes de vente, avec des rendements manifestement pas au niveau. Ce choix reste compliqué à expliquer, possible que ça lui ait coûté moins cher à usiner, ou que le carnet de commandes de TSMC, pourtant un allié de longue date, ne lui ait pas permis de rouler pour lui. 2021, Nvidia devrait passer sur le 7nm a minima de TSMC, on en attend forcément un rendement plus élevé, et des puces mieux définies, lui permettant par exemple une consommation en baisse de 40 à 50W à performances identiques.

En tout cas, AMD n'aura pas à se poser des questions à ce niveau, puisque RDNA2 va profiter du savoir-faire du numéro un, ce n'est pas pour rien qu'il l'est. Patrick Schur, dont on a déjà à pied en tant qu'ingénieur software, a donné quelques détails sur le gros NAVI 21, celui qui va équiper la RX 6900 XT. La carte aurait un TGP maximal de 290W, 16 Go de GDDR6, mais surtout, une fréquence gaming de l'ordre de 2.4 GHz. Cette fréquence, en revanche, aurait été obtenue sur des cartes des partenaires, overclockées d'usine. Avec un gap de 300/400 MHz sur la RTX 3080, plus le 7nm amélioré, si AMD réussit son architecture, alors la RTX 3080 sera bien ciblée et peut même être atteinte. Cela ferait quand même un bond de 100% en perfs par rapport à la RX 5700 XT, ce qui est l'écart en gros de la RX 5700 XT et de la RTX 3080.

Cela ne préfigure en rien de la tenue de NAVI en termes de Ray Tracing, mais en rastérisation, la concurrence pourrait bien rejouer à la faveur des clients que nous sommes tous.