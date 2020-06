Après Ice Lake, l’arlésienne sauce 10 nm+ d’Intel — pour la nomenclature, le 10 nm était uniquement représenté par le Core i3-8121U, le 10 nm+ étant simplement une amélioration visant à rendre plus rentable le processus de gravure —, est censé venir Tiger Lake. Normalement, ses dates de sorties correspondent avec l’arrivée de Xe, la tentative d’Intel de percer sur le segment des GPU.

Oui, sauf que, étrangement, les bleus ne semblent pas avides de déployer leur puce, car des roadmaps ont été récupérées par momomo_us, qui s’est empressé de répandre ces informations sur Twitter. Et, en y regardant de près, la future génération de NUC est nommée « Hades Follow On » et fait mention de « 3rd Party Graphics » pour accompagner un CPU Tiger Lake U. Puisque les NUCs ont déjà fait usage de partie graphique VEGA avec les Kaby Lake G, il est probable qu’AMD soit mis à contribution une nouvelle fois... mais les récentes fuites faisaient état de GTX Turing mobiles : une victoire pour les verts ?

Pour les autres segments, chou blanc : les NUC Extrem de consommation supérieure à 100 W resteraient bloqués en Core i9 de 9e génération — à contrario, il est peu probable que Tiger Lake U dépasse les 35 W — tout comme les modèles les plus légers.

L’histoire se répète avec les NUC Element : aucun refresh ne serait prévu, mis à part pour les Compute Element en série U, où les Chandler Bay passeraient en Elk Bay (un rapport avec Elkhart Lake ?). Rien de bien folichon...

Bref, pas vraiment de quoi nous rassurer quant aux capacités du fondeur de Santa Clara. Si vous espériez assister au grand réveil du géant bleu en 2021, la chose semble compromise, à moins qu’Intel ne préfère limiter au maximum son offre de PC maison afin de laisser le champ libre aux partenaires. Dans tous les cas, les capacités de production ne semblent pas encore suffisantes pour inonder le marché convenablement. Tout cela restant encore non officiel, mieux vaut toutefois attendre les communications des bleus à ce sujet. Affaire à suivre... (Source : VideoCardz)