Avec les Apple M1, M1 Max et M1 Pro, la firme pommée a transitionné avec succès vers des SoC faits maison, remplaçant ainsi les modèles précédents en provenance d’Intel pour sa gamme mobile MacBook ainsi que ses Mac Mini et iMac 24". Un sorte de retour aux sources puisque la firme faisait initialement usage d’une architecture PowerPC développée par Apple, IBM et Motorola ; et, tout comme lors de la transition vers Intel, un surcouche de compatibilités a été développée, Rosetta 2, afin de conserver la possibilité d’exécuter des applications plus anciennes.

Cependant, pour les pros, les transitions ne sont pas si simples ; et les performances, tout aussi remarquables qu’elles soient pour les appareils mobiles et assimilés, ne sont pas encore adaptées aux monstres de puissance type Mac Pro. C’est ainsi que des rumeurs en provenance de gens bien implantées dans le milieu (mais anonymes, il ne faudrait pas trop d’informations non plus) annoncent que la firme resterait fidèle à l’équipe bleue pour la prochaine génération de ces machines, ou plutôt les prochaines générations. En effet, deux modèles radicalement différents seraient prévus pour succéder au bousin : un premier reprendrait le design aéré actuel en mettant simplement à jour les composants internes ; et un second modèle serait une refonte visuelle complète — le rendu ci-dessous donnant une bonne idée d’à quoi s’attendre. Sous le capot, la Scalable Platform serait retenue (Ice Lake? Alder Lake?) sans plus de précisions : pas vraiment de quoi surprendre. À voir en test ce qu’il en ressort ! (Source : MacRumors)