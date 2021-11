Après notre petit test que vous retrouverez ici, et dans les conditions de mesure que vous pouvez découvrir, voici un autre fight de torgnoles et de headshots par Techspot. Les jeux online sont compliqués à appréhender, avec grande quantité de facteurs faisant varier les résultats d'une session à une autre. Il ne peut résulter de ces mesures que du chaos dans les chiffres, que ce soit les moyennes, les minis, les maxis, et même les 1% low. Notre confrère, quant à lui, a préféré tester une map vide, ce qui représente le meilleur cas pour avoir des résultats fiables. Nous avons choisi une voie plus hybride, avec un déploiement de bots, déploiement quasiment identique à chaque session, mais pas complètement non plus.

C'est donc en ayant ces infos que vous pouvez aller lire l'article de nos confrères. Les résultats sont conformes aux rapports de force connus entre les cartes et les générations, il n'y a donc pas de surprise, on peut dire que ça mouline quand même très bien jusqu'en QHD, au-delà, il faudra muscler un peu la machine pour suivre le rythme et obtenir un framerate, certes variable par nature sur gaming PC, décent. Pour rappel, le jeu sort vendredi prochain pour les éditions standard, les versions Gold et Ultimate permettent de jouer au jeu d'ores et déjà.