Les French Days, c'est parti ! Les offres plus ou moins intéressantes devraient pulluler chez nos revendeurs préférés, alors nous allons centraliser tout ça ici, histoire de ne pas nous éparpiller. Et on démarre cette séance de bons plans purement FR avec du stockage en masse. SSD, HDD semblent pour le moment à l'honneur.

Chez Cdiscount, c'est le retour du Seagate FireCuda 500 Go à moins de 60 €. Ce modèle embarque de la puce Toshiba TLC 3D 64 couches et un contrôleur Phison PS5012-E12, qui lui permet d'envoyer jusqu'à 3450 Mo/s en lecture séquentielle, et 2500 Mo/s cette fois-ci en écriture. Les accès aléatoires seront de l'ordre de 420K IOPS en écriture et 600K IOPS en lecture. Le prix de la bestiole est aujourd'hui de 52,99 € et vous pouvez accéder à l'offre en suivant notre lien.

Si vous cherchez du stockage pur et dur, le prix Samsung 870 QVO de 1To est également en baisse. Toujours chez Cdiscount, vous le trouverez à 77,99. Il embarque son contrôleur MJX de chez Samsung, et la quantité indiquée en puce V-NAND 4bit MLC comme les appelle le fabricant. Les débits sont annoncés à 560 Mo/s et 98K IOPS en lecture séquentielle et aléatoire, 530 Mo/s et 88K IOPS en écriture séquentielle et aléatoire, pour une endurance annoncée à 360 TBW ou 3 ans, période de garantie du SSD. Si vous cherchez du stockage pur (pas de Windows, c'est mieux), notre lien est disponible juste en dessous.

Vous préférez les gros plateaux pour stocker photos et vidéos de famille ? On trouve du Seagate BarraCuda à un bon tarif, toujours chez le même revendeur. Les version 1 et 2 To sont respectivement à 32,99 € et 44,99 €. Le premier possède un cache de 64 Mo et annonce des débits jusqu'à 180 Mo/s, le second est mieux fourni avec 256 Mo de cache et 220 Mo/s annoncés. Les liens sont juste en dessous si vous recherchez ce type de stockage.

Sans électricité tout ce beau monde ne fonctionnerait pas, alors voici un bloc full modulaire de chez Corsair à moins de 90 €. Le RM750 80Plus Gold passe à 89,99 € (on est sous les 90 !) pendant cette période de promotions. Les tests que l'on peut trouver parlent d'un modèle bien conçu, silencieux et stable. Le fabricant a confiance et garantit son bloc 10 ans. Donc si vous manquez de Watts, vous pouvez profiter de l'offre en suivant nos liens vers Amazon ou Cdiscount !