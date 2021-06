Une fois n'est pas coutume, on vous propose un jeu entièrement multijoueur, puisque c'est sur Chivalry 2 que nous allons passer la soirée. Il vient de sortir, il était attendu, et il est bien bourrin, comme prévu. Bref, un défouloir parfait pour entamer le week-end. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 18h