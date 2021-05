Développé par miHoYo, Genshin Impact est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert avec une composante de RPG japonisant. Ça tourne sous Unity, ça fait un peu BOTW dans l'esprit, et il y a du l00t partout, donc autant vous dire qu'on devrait se régaler. Bref, après plusieurs bêtas et une sortie officielle datant de septembre 2020, on a le temps de looter avant d'avoir une histoire complète. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début de la survie à 18h