Jeu d'horreur psy, The Medium nous emmène entre deux mondes. Marianne peut voyager dans le monde des esprits, et grâce à ça elle est super balaise en résolution d'enquête. Bon par contre, elle risque de flipper un pwal, donc faut voir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début des missions à 18h