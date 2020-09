Encore un revenant ! C'est donc ce bon vieux Sam qui est de retour dans le tout nouveau Serious Sam 4, qui sort donc 9 années après un 3e épisode encore dans nos mémoires. Ça va bourriner sec, c'est une garantie... N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 18h