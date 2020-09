Il arrive peut-être un peu tard à l'heure où la vague battle royale s'essouffle, mais on va quand même voir ce que donne Hyper Scape, le BR de chez Ubisoft, étant donné qu'il est en mode free 2 play et qu'il ne coûte donc pas un radis. On espère au moins 1 kill dans la soirée, ahem... N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 18h