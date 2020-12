Alors que la douce France (ainsi que le reste du monde) s’affaire dans ses foyers afin de faire rentrer les invités et sortir le COVID, l’équipe du comptoir du comptoir a trouvé pour ce jour spécial un moyen bien plus simple le passer Noël ensemble : le culte de la sainte BX.

Pas plus de 6 à table ? Le comptoir passe en groupe plan B avec la 4TC !

Pour une équipe éclatée aux quatre coins du globe et dont certains membres n’ont jamais réussi à être plus proches que sur une profanation, en voilà une idée saugrenue ! Heureusement, les nouvelles technologies sont à l’œuvre, et notre armada de petits lutins programmeurs se sont affairés sur l’avant-première du futur du passé : le traced brushing. Fusion entre HairWorks et le Ray Tracing, cette méthode révolutionnaire devrait permettre un rendu photoréaliste de chaque cheveu des membres de l’équipe, grâce à une prise en compte individuelle de la réfraction, réflexion et diffusion des ondes électromagnétiques induites par la traversée de ladite chevelure. Codée sous la supervision de Nico et Gui², les premiers cobayes Tomiche, Pascalounet, Titi, Thierry et notre indécrottable Riton ont pu en profiter et échanger leurs coiffures respectives (un méfait qui s’est avéré... permanent). Quant à Matt, notre fieffé testeur dans les nuages s’est chargé de transport des mèches manquantes suite aux premières expérimentations. Quant à notre nouveau Benoît, ce dernier a préféré rester à l’écart de toutes ces manigances : prudence est mère de sûreté ! Vous n’êtes pas convaincus ? Nos chers modérateurs Cristallix, Misturushi et l’Ours, ainsi que Gustavo ont été les juges de cette première opération.

La magie de Noël, ça transforme une équipe !

Vous l’aurez compris, une année se clôt bientôt au comptoir, dans la joie et la bonne humeur. Que le vieux monsieur en barbe rouge vous gâte bien de présent au pied de l’arbre RGB, comme quoi les guirlandes étaient bien plus avant-gardiste qu’elles n’y paraissent !

Sinon, quoi de mieux qu’un délicieux BXkake en guise de bûche pour ce 24 ?