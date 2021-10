On par sur de la RAM, et non à la rame... avec deux kits au prix intéressant. Le premier n'est autre que de la Ballistix de chez Crucial. Dans sa robe noire, ce lot de deux sticks de 8 Go, cadencé à 3200 MHz C16, passe à 72,99 € chez Cdiscount et Amazon. On a déjà vu un poil mieux côté tarif, mais ce n’est pas trop mal par les temps qui courent. Les offres sont disponibles en suivant nos liens.

On sait qu'il y a des gourmands parmi vous, alors voilà plus de quantité et plus de vitesse pour vous. Les 32 Go de G.Skill Ripjaws V 3600 MHz C18 sont à moins de 140 € chez Amazon et Alternate. C'est esthétiquement moins joli, mais au moins vous n'aurez pas à bidouiller pour gagner quelques centaines de MHz ! Vous trouverez le kit à 133,88 € livré chez Amazon (en stock le 15/10) et Alternate. Nos liens vous y mèneront tout droit.