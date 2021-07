La semaine dernière, diverses rumeurs avaient circulé au sujet des futures RX 6600 et 6600 XT. Premièrement, les dates : elles auraient bougé, surtout pour la RX 6600, qui serait désormais attendue pour septembre/octobre, alors que la RX 6600 XT serait toujours programmée pour le 11 août prochain.

Techniquement, les deux cartes basées sur des déclinaisons de NAVI 23, devraient offrir des performances sympathiques, à condition que le prix suive. Une source gauloise affirmait un MSRP de 499 € pour la RX 6600 XT en Europe, ce qui est très élevé quand on songe que celui de la RX 6700 XT est de 479 €, nous prendrait-on pour des couillons chez les revendeurs ? C'est une évidence. Mais ce jour, Neowin affirme avoir recueilli auprès de ses sources, un MSRP nettement plus cohérent.

En effet, la petite RX 6600 serait prévue à 299 $, la RX 6600 XT à 349. Rappelons que la première citée devrait avoir 1792 unités de calcul, une mémoire cache de 32 Mo et 8 Go de GDDR6 à 16 Gbps sur un bus 128-bit. Et enfin la seconde, et donc la plus grosse des deux, devrait avoir 2048 SP, toujours 32 Mo de cache, et la même VRAM que sa soeur, à savoir 8 gigots de GDDR6 16 Gbps sur bus 128-bit. AMD aurait manifestement pratiqué sur cette série la même recette que les RX 6800 XT et 6900 XT, à savoir une différenciation due à la puce, pas à la VRAM.