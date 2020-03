De l'eau, encore de l'eau pour les GeFORCE RTX, spécifiquement celles d'ASUS, et plus précisément encore les ROG Strix (cf. nos récaps faits avec amour de toutes les RTX 2080 Ti, RTX 2080 et RTX 2070 disponibles sur le marché), si des fois vous en avez déjà assez de leur ventilation "standard" pourtant relativement bien faite et surtout déjà chèrement payée comme tout objet portant le label ROG. Tant pis, si l'idée de claquer encore quelques euroboules en échange d'un refroidissement supérieur histoire de réellement pouvoir pousser votre GPU au bord du burn-out ne vous fait pas peur, alors c'est vers l'Est qu'il faudra se tourner, direction la Slovénie et mère patrie d'EKWB ! On découvre donc chez le fabricant trois nouvelles références de waterblock : EK-Vector Strix RTX 2080 Ti, RTX 2080 et RTX 2070.

Le bloc intégral pour la RTX 2080 Ti ROG Strix.

Bien sûr, chaque modèle se destinera à la carte ROG Strix correspondante de la gamme d'ASUS. Parce que rien n'est trop bon pour tenir nos GPU modernes au frais, le waterblock est intégral et couvrira donc toutes les parties importantes du PCB sur toute sa longueur, c'est-à-dire GPU, VRAM et VRM. Chaque waterblock est fait d'un assemblage de nickel et de plexiglas, ce dernier servant aussi à faire la part belle aux LED RGB 12 V intégrées dans le waterblock et compatibles avec le connecteur 4 pins RGB d'une carte mère récente. On s'en doute, les performances devraient être au rendez-vous avec un circuit adjacent bien comme il faut.

Le bloc côté composants pour la RTX 2080.

Par contre, il faudra s'en donner les moyens, puisque l'on parle tout de même de 166,27 € pour le waterblock seul, une somme à laquelle il faudra ajouter 40,24 € pour la plaque arrière en aluminium, ou 48,30 € si vous la préférez en nickel... À titre de comparaison, le même type d'équipement pour une GTX 1080 Ti Strix coûtait 127,98 € + 34,48 € ou 41,27 € (selon la plaque arrière). Bref, le gonflement tarifaire des derniers GPU continue à se faire ressentir plus ou moins sur la toute la ligne. Et sinon, il ne manquerait maintenant plus qu'une solution pour traiter la RTX 2060 Strix de la même manière.

La plaque en alu pour la RTX 2070.