YMTC est un producteur chinois de NAND ayant réussi une assez belle et rapide percée sur le marché, propulsé en (grande) partie par les ambitions de son gouvernement dans le domaine des technologies et du semiconducteur. Après une NAND 64L en 2019/2020, le producteur avait aussi rapidement attaqué le marché du SSD, suivant les partenariats avec Phison et Silicon Motion pour l'ajout du support de sa NAND dans leurs contrôleurs SSD. YMTC avait aussi présenté sa NAND 3D 128L en avril dernier, nouvelle génération qui est bel et bien entrée en production entre-temps, mais les choses ne se passeraient pas comme prévu.

Le SSD "éternel" à base de NAND 128L devra encore attendre un peu...

En effet, selon Digitimes, le producteur chinois aurait du mal à atteindre une production commerciale suffisante. YMTC espérait initialement d'atteindre les 100 000 wafers mensuels avant la fin de 2021, mais les rendements ne seraient pas du tout au rendez-vous et seraient même surprenamment bas. De ce fait, la réalisation de cet objectif aurait été repoussée en 2022, sans plus de précision. Pour ne rien arranger, dans cette course aux 100K wafers, YMTC rencontrerait également des difficultés à étoffer ses moyens de production pour satisfaire ses objectifs, l'entreprise chinoise étant naturellement impacté par les restrictions commerciales imposées par les USA, elle peut encore difficilement mettre la main sur l'équipement suffisant pour servir ses ambitions en matière de volume.

Toutefois, ce ne serait que partie remise, YMTC se voudrait positif et espérerait dépasser les 100 000 wafers traités mensuellement courant 2022, pour ensuite viser les 300 000 ! En attendant, il est très peu probable que les déboires de YMTC puissent avoir un impact notable sur le commerce habituel, les produits du fabricant étant principalement exploités dans les SSD et smartphones de ses compatriotes, mais aussi dans certains produits de Lexar après le rapprochement en 2020. (Source : Tom's)