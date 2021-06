L'offre premium et pour le moins atypique de Jonsplus — une nouvelle branche de Jonsbo — avait été aperçue pour la première fois et sans trop de détail en octobre 2020, il a fallu patienter jusqu'en 2021 pour la voir débarquer sur le marché. Le premier arrivé fut le Jonsplus i100 Pro, testé par nos soins et les pattes de Thierry en mai dernier — c'est par ici pour une revisite ou une découverte. Le BO100 était le deuxième sur la liste et celui-ci va finalement arriver dans le commerce ! L'occasion de découvrir un boitier qui n'avait pas laissé fuiter grand-chose lors du premier aperçu.

Le boitier hérite lui aussi de la touche design typique du catalogue original de Jonsbo, à savoir un style qui se veut différent, lisse et épuré, s'inspirant dans le cas présent des « anciens matériels audio haut de gamme », selon son créateur. Derrière cette idée se cache un boitier Mini-ITX dans une forme compacte peu courante, rappelant celle d'une enceinte de bureau, avec une poignée pour un transport occasionnel, mais aussi pour faire « joli ». Son autre particularité réside dans son châssis extractible par l'arrière, un système (plutôt pratique pour une installation facilitée) déjà aperçu chez Jonsbo et parfois chez d'autres marques, notamment sur des boitiers de petite taille. Et finalement, que peut-on y mettre ? Et le prix ?