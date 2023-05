nous avons essayé • Corsair AF120 RGB Slim

Composé par Thierry C. • 23 Mai 2023

no ragotz

Le même, mais en plus fin ?



Si vous avez aimé les ventilateurs Corsair AF120 Elite, testés sur le Comptoir l'an passé, et que la place manque dans votre boîtier Mini ITX, sachez que Corsair lance en parallèle de son 2000D, une version slim de cette série très design. Version régime oblige, l'AF120 RGB Slim sera nettement plus fin. Mais perdra-t-il en capacité pour autant ? On voit ça ensemble dans les pages qui suivent.