legos version Path Tracing

C'est peut-être difficile à croire pour beaucoup, mais avec plus de 176 millions de copies vendues, Minecraft est tout simplement le jeu payant le plus vendu de l'histoire. Malgré une décennie passée depuis son lancement, il fait encore partie du top 5 des jeux les plus joués sur GeForce d'après le caméléon. Le succès d'une telle longévité ? Un principe de jeu type bac à sable aussi simple que génial, un suivi continu des développeurs et une communauté importante l'enrichissant toujours davantage. Mais ce qui nous intéresse ce jour, c'est le lancement d'une nouvelle beta il a peu, ajoutant DLSS 2.0 ainsi que le lancer de rayons au moteur du jeu via Path Tracing, déjà usité sur Quake II (par le biais d'un patch dédié). Même si les jeux employant aujourd'hui ce type de rendu 3D ne sont pas légion, la situation s'améliore et l'annonce par Microsoft de l’accélération matérielle de cette technique par la future Xbox série X, est un pas décisif pour sa démocratisation. Pas si mal, puisque le premier hardware compatible a été commercialisé à la fin d'été 2018, via l'architecture Turing de Nvidia. Voyons donc en pratique ce qu'il en retourne au travers de nos essais menés principalement sur une carte MSI RTX 2080 SUPER Gaming X Trio, confrontée à d'autres références au sein de la gamme.