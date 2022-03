La grosse bête

Au rayon des bizarreries, accueillons l'Overdrive. Ce boîtier open frame nous arrive tout droit de chez Azza, marque que vous avez déjà pu appréciée via nos tests des Cast, Pyramid Mini ou encore Cube Mini. Il faut dire que jusqu'ici, malgré les design, nous avons fait dans le "plutôt classique". La bestiole d'aujourd'hui est bien plus massive que ces modèles. Ce n'est pas le plus gros boîtier que nous ayons pu avoir dans les mains, mais il ne fait pas dans la demi-mesure. En d'autres termes, vous allez avoir besoin de place ! Grosse turbine à l'avant, ouvrants en papillons et hyper aéré, que vaut-il en pratique, si vous le destinez à un usage quotidien. Voyons cela ensemble.