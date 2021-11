KLEVV, marque sous influence SK hynix, lance aussi sa DDR5. C'était inévitable, et attendu tant sa DDR4 était de la bonne came, sans artifice, et correcte, et surtout à prix bien contenu malgré le yoyo des puces de DRAM. Sa première création se nomme CRAS XR RGB. Ceci implique des LED RGB, et donc un radiateur pour tenir tout ça en place. Pour commencer, on ne trouvera que des barrettes de 16 Go de DDR5 4800 cas 40-40-40 comme le souhaite le JEDEC, la différence se fera, ou pas, sur le prix. Mais heureusement que la firme ne compte pas s'arrêter là, toutefois il faudra attendre 2022 pour voir mieux.

Mieux, c'est quoi ? Eh bien il est prévu de la DDR5 6400, mais pour les détails on repassera, la firme elle-même ne le mentionne pas dans sa communication. C'est en tout cas un acteur de plus, représenté sur le territoire gaulois, et ça ne peut qu'être mieux pour la concurrence et les finances. Encore qu'il faudra attendre l'arrivée d'AMD pour que les tarifs bougent un peu plus.