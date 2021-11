Autant Samsung n'est pas parfait partout, NVIDIA peut en témoigner, mais dès qu'il s'agit de mémoire, là, par contre on écoute. Car s'il y a bien un domaine où le géant excelle et est un moteur, c'est bien celui-ci. Avec ses SSD toujours en tête des ventes malgré quelques coups de filous passés presque inaperçus, ou ses puces de DDR4 qui sont restées au top toutes ces années, sans oublier la HBM, on ne peut qu'être attentif à ce que dit la firme.

Pour la DDR5, on sait qu'elle fournit déjà du beau monde, avec un standard JEDEC en DDR5 6400, et de la 8500 possiblement attendue durant la vie commerciale. Nous n'en sommes qu'au début et pourtant Samsung a déjà les yeux tournés vers la DDR6, qui pourrait se pointer d'ici 2025/2026 si on se fie aux cycles passés. La référence JEDEC serait la DDR6 12800, et les modules overclockés devraient monter à 17000 Mbit/s. Et avec ça, elle devrait avoir 4 canaux 16-bit pour un total de 64 ranks.

Pour la mémoire vidéo, si NVIDIA a une exclusivité sur la GDDR6X à laquelle il a participé, la GDDR6+ devrait arriver chez Samsung avec une évolution de fréquence par rapport à la GDDR6. Micron était arrivé à 21 Gbps, Samsung devrait terminer à 24 Gbps. Voilà qui devrait booster quelque peu les caractéristiques des prochaines cartes graphiques. Mais le futur, c'est la GDDR7, avec des débits qui devraient monter à 32 Gbps, sur des puces de 1, 2 et 4 Go pièce. La bande passante explosera, quoi qu'il en soit, avec ce type de mémoire, à voir si le bottleneck ne sera pas la définition d’écran finalement !

Dernier petit mot sur la HBM3. La production de masse devrait débuter durant Q2 2022, Samsung se serait donc aligné avec SK hynix qui avait communiqué sur le sujet il y a un mois. Tout cela n'est que des promesses, alléchantes, la pénurie ne doit pas nous faire rejeter les avancées, c'est le destin des passionnés. (Source Computerbase)

