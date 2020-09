Le SSD Sabrent Rocket 512 Go est en promo. Amazon, via son market, propose le modèle aux performances d'un bon calibre à seulement 67,98 €, livraison comprise. Le modèle est équipé d'un contrôleur Phison E12 et de mémoire NAND 3D 64 couches de chez Toshiba. Les performances annoncées sont de l'ordre de 3400 Mo/s et 357 KIOPS en lecture, 2000 Mo/s et 456 KIOPS en écriture. La garantie qui accompagne le SSD est de 5 ans après enregistrement sur le site, ou un total de 800 To de données qui transitent pendant cette durée. Si vous cherchez un SSD confortable, compact et rapide, notre lien est en bas de page.