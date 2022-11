Dans le genre hypé, nous attendons beaucoup de la future gamme Cascade Lake-X : la future déclinaison sauce X399 des derniers CPU sortis sur la Scalable Platform. Pas de la surprise, le socket devrait être logiquement du LGA 2066 et la gravure du 14 nm - énième refresh de Skylake oblige.

Ça n'est pas la première fois qu'un CPU de cette gamme supposée fuit via GeekBench : fin septembre, nous avions déjà assisté à la mise à nue d'un certain i9-10900X, également flashé sur une tour provenant de chez DELL. Cette fois-ci, c'est un i9-10920X qui est à l'honneur, un charmant 12-coeurs hyperthreadé moulinant à 2,77 GHz de base et 3,80 GHz en boost.

Pour rappel des gammes mobiles : à gauche, 10 nm, à droite, 14 nm...

Niveau performances, le score de 5339 pour un cœur et 44046 à plusieurs permettrait au bouzin de dépasser un Threadripper 2920X de 12 % en monocœur et 30 % en multicœur : de quoi se frotter directement au 2950X, un hexadécacore, lui aussi battu (mais de quelques pourcents seulement) dans ces deux domaines. Cependant, GeekBench reste une charge de travail assez spécifique et ne témoigne pas à coup sûr de la vitesse du CPU en conditions réelles... D'autant plus que la consommation est le prix ne sont pas dévoilées : autant de facteurs pouvant faire pencher la balance d'un acquéreur d'un côté... ou de l'autre ! (Source : WCCFTech)